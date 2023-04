Mister Occhiuzzi: "Salvezza che mi rende orgoglioso"

domenica, 23 aprile 2023, 16:58

Il tecnico dell'Olbia, Roberto Occhiuzzi è comunque soddisfatto della stagione al di là del risultato del Porta Elisa: "Penso che il valore dei punti anche dell'andata in situazioni delicate hanno avuto importanza, poi il lavoro è uscito fuori anche grazie alla società e alla città che ci è stato sempre al nostro fianco, contestandoci solo una volta. Chiaro che i 26 punti del girone di ritorno sono una media play off, un risultato che mi rende orgoglioso, come mi rende orgoglioso il lavoro dei ragazzi a partire da Ragatzu che è uno spettacolo vederlo giocare. Se resto? Ci siamo dati con la società dieci giorni di tempo, sono riconoscente a questo ambiente, ho ancora tanto da dare, se dovesse essere una scelta diversa avrò tanto da dare comunque. Gli ex rossoneri? Minala ha avuto una parentesi, con schiettezza ho chiesto di andare via. Gli altri, ragazzi fantastici, giovani interessanti. Un grosso in bocca a lupo alla Lucchese".