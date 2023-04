Lucchese-Olbia, arbitra Restaldo di Ivrea

Altre notizie brevi

lunedì, 17 aprile 2023, 18:00

Domenica a due facce per le formazioni giovanili professionistiche rossonere: mentre gli Under 17 Nazionali hanno vinto per 2-1 fuori casa contro il San Donato Tavarnelle, gli Under 15 Nazionali sono stati travolti dai pari età sempre del San Donato Tavarnelle per 5-1 e restano fanalino di coda con due...

sabato, 15 aprile 2023, 19:24

Si sono concluse tutte le gare valide per la penultima di ritorno del girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati che ha visto la promozione matematica in serie b della Reggiana:

venerdì, 14 aprile 2023, 16:04

Alessandro Dal Canto, tecnico della Carrarese, ha parlato del derby con i rossoneri attraverso i canali ufficiali del club apuano: "Una partita difficile contro una squadra che ha buone qualità e che è rimasta sempre in quota playoff. Una sfida importante per entrambi per consolidarsi e rilanciare ancora.

venerdì, 14 aprile 2023, 07:25

Penultima di ritorno che nel girone dei rossoneri sarà disputata tutta nella giornata di sabato prossimo. Ecco il quadro completo delle gare in programma: