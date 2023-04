Penultima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 13 aprile 2023, 13:12

Il difensore rossonero Manuel Alagna è l'ospite della puntata di stasera di Curva Ovest in onda su Noitv a partire dalle ore 21.15. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 13 aprile 2023, 11:58

La Figc ha reso noti i compensi che le società di serie C hanno pagato nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002: la Lucchese ha corrisposto complessivamente 12.320 euro, una cifra piuttosto modesta, considerando che il Crotone, giusto per fare un esempio, ha pagato oltre un milione di commissioni per le...

giovedì, 13 aprile 2023, 08:48

Intervistato da Tuttomercatoweb, il difensore rossonero Francesco Benassai ha parlato degli ultimi 180' della stagione: "Siamo pronti e carichi, abbiamo un po' di margine per poter blindare la zona playoff e siamo concentrati sulla Carrarese, che è il nostro prossimo avversario: vogliamo i tre punti per blindare matematicamente gli spareggi,...

mercoledì, 12 aprile 2023, 16:13

Il trequartista della Carrarese Kleis Bozhanaj. ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club apuano in vista del derby con la Lucchese: "Ultima gara in casa della regular season e derby che ci piacerebbe fare nostro per tutto l'ambiente.