Primavera, ecco le date degli spareggi play out

mercoledì, 5 aprile 2023, 20:05

La Lega Pro ha ufficializzato le date degli spareggi play off di Primavera 3 ai quali parteciperà la Lucchese nel tentativo di salvare la categoria. La gara di andata contro l'Olbia sarà giocata a Saltocchio sabato 15 aprile alle ore 15; il ritorno è stato fissato in Sardegna sabato 22 aprile sempre alle ore 15.A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine della regular season del Campionato Primavera 3 (con l'Olbia che è arrivata davanti alla Lucchese). Le squadre che risultano perdenti nelle gare dei Play Out retrocederanno al Campionato Primavera 4 2023/2024