Qui Chiavari, mister Volpe: "Dobbiamo vivere al massimo questo momento"

mercoledì, 5 aprile 2023, 20:00

Alla vigilia della gara contro i rossoneri, il tecnico dell'Entella Gennaro Volpe ha parlato della partita che sarà ancora una volta decisiva per i suoi, come riporta il sito ufficiale della società ligure: "Domani sera giocheremo l’ennesima partita importante della nostra stagione. Abbiamo fatto tanta strada per arrivare fin qui e passato momenti belli e meno belli. Una cosa però è certa: nessuno ci ha regalato niente. Se conquisti 74 punti vuol dire che qualcosa di buono l’hai fatto. Merito di un gruppo che non hai mai mollato. Ora però è il momento di non pensare troppo, ma di vivere tutto al massimo e concentrarsi solo ed esclusivamente su noi stessi senza pensare ad altro. Sappiamo che giocheremo contro una formazione che ha giocatori importanti e un obiettivo da raggiungere. Il mio è un gruppo che sta dando il massimo. Domenica scorsa, nella difficoltà, i ragazzi sono riusciti a tirare fuori, ancora una volta, quel qualcosa in più che ci ha permesso di vincere la partita. La nostra grande sfida ora è migliorare ed esser ogni giorno migliori del giorno prima".