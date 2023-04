Qui Olbia, mister Occhiuzzi: "Lucchese squadra forte, allenata da un tecnico che stimo molto"

sabato, 22 aprile 2023, 17:47

Roberto Occhiuzzi, come si legge sul sito ufficiale dell'Olbia, ha parlato anche dei rossoneri in vista dell'ultima gara di campionato al Porta Elisa: "Ce la vedremo contro una squadra forte allenata da un tecnico che stimo molto. Ci sono in palio tre punti e proveremo a prenderli perché abbiamo la possibilità di essere ancora più orgogliosi del nostro percorso. Vincere vorrebbe dire chiudere il girone con 29 punti. Ma già adesso ribadisco che l'Olbia ha una rosa di tutto rispetto che nel 2023 è riuscita a esprimere il proprio valore anche con i risultati".