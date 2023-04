Ravasio nella Top11 di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

martedì, 25 aprile 2023, 18:03

Il giornalista Giuseppe Bini, che in passato ha ricoperto anche incarichi all'interno della Lucchese è morto quest'oggi dopo una lunga e terribile malattia. 48 anni, Bini è sempre stato un tifoso rossonero da ben prima di entrare a contatto con la società: alla sua famiglia le condoglianze della nostra redazione.

lunedì, 24 aprile 2023, 18:54

Il giudice sportivo ha fermato per un turno il giocatore dell'Ancona Giorgio Brogni che dunque non sarà disponibile per la prima gara play off che i dorici disputeranno contro la Lucchese.

domenica, 23 aprile 2023, 16:58

Il tecnico dell'Olbia, Roberto Occhiuzzi è comunque soddisfatto della stagione al di là del risultato del Porta Elisa: "Penso che il valore dei punti anche dell'andata in situazioni delicate hanno avuto importanza, poi il lavoro è uscito fuori anche grazie alla società e alla città che ci è stato sempre...

domenica, 23 aprile 2023, 16:40

Sono terminate tutte le gare in programma nell'ultima di campionato che hanno decretato le squadre ammesse ai play off e play out, dopo la promozione della Reggiana e la retrocessione diretta del Montevarchi, definite nel turno precedente. Ecco i risultati finali: