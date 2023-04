Respinto il primo ricorso del Siena

Altre notizie brevi

venerdì, 28 aprile 2023, 14:03

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Pierpaolo Grasso, ha sanzionato l’Imolese Calcio 1919 (Girone B di Serie C) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e un’ammenda di 6.000 euro, disponendo l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni per l’amministratore unico e legale rappresentante...

mercoledì, 26 aprile 2023, 15:03

I play off? Entro 7-10 giorni il via: ne è convinto Gianni Grazioli, direttore generale dell'Assocalciatori e coordinatore del Club Italia della Federcalcio, che al Corriere Veneto ha spiegato come entro in 20 giugno l'attività debba per forza essere conclusa: “Tutto è legato al ricorso del Siena.

martedì, 25 aprile 2023, 18:03

Il giornalista Giuseppe Bini, che in passato ha ricoperto anche incarichi all'interno della Lucchese è morto quest'oggi dopo una lunga e terribile malattia. 48 anni, Bini è sempre stato un tifoso rossonero da ben prima di entrare a contatto con la società: alla sua famiglia le condoglianze della nostra redazione.

martedì, 25 aprile 2023, 08:32

L'attaccante rossonero Mario Ravasio è stato inserito nella Top11 settimanale da www.tuttoc.com per l'ultima giornata di campionato. Ecco la motivazione: "Come un tornado si abbatte sull’Olbia aritmeticamente già salvo e dunque senza grandi motivazioni. Nulla che possa sminuire il valore di una doppietta da vero cannoniere".