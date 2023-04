Terzultima di campionato, tutti i risultati della sera: Reggiana di nuovo in testa da sola

Altre notizie brevi

giovedì, 6 aprile 2023, 23:06

C'è delusione in casa Entella per un pari che ferma la corsa promozione, ma mister Volpe ci credo ancora: "Grandissima prova in tutto ma purtroppo non si può sempre vincere, stiamo vincendo da quattro mesi e oggi abbiamo trovato un'ottima squadra come la Lucchese.

giovedì, 6 aprile 2023, 16:26

Finisce 1-1 il primo match valido per la terzultima di ritorno tra Torres e Carrarese. Gli apuani saranno i prossimi avversari della Lucchese nel turno dopo Pasqua.

mercoledì, 5 aprile 2023, 20:05

La Lega Pro ha ufficializzato le date degli spareggi play off di Primavera 3 ai quali parteciperà la Lucchese nel tentativo di salvare la categoria. La gara di andata contro l'Olbia sarà giocata a Saltocchio sabato 15 aprile alle ore 15; il ritorno è stato fissato in Sardegna sabato 22...

mercoledì, 5 aprile 2023, 20:00

Alla vigilia della gara contro i rossoneri, il tecnico dell'Entella Gennaro Volpe ha parlato della partita che sarà ancora una volta decisiva per i suoi, come riporta il sito ufficiale della società ligure: "Domani sera giocheremo l’ennesima partita importante della nostra stagione.