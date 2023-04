Tribunale Federale, altri quattro punti di penalizzazione all'Imolese che retrocede direttamente

venerdì, 28 aprile 2023, 14:03

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Pierpaolo Grasso, ha sanzionato l’Imolese Calcio 1919 (Girone B di Serie C) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e un’ammenda di 6.000 euro, disponendo l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni per l’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore del club Stefano Frassetto.

La società, a cui tre settimane fa il TFN aveva inflitto già 2 punti di penalizzazioni per una serie di violazioni amministrative, era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alla mensilità di febbraio 2023, delle ritenute IRPEF per il periodo gennaio-agosto 2022 e dei contributi INPS relativi al periodo dicembre 2021-ottobre 2022. Con questi quattro ulteriori quattro punti, la squadra emiliana, in assenza di accoglimento del ricorso in secondo grado (preannunciato insieme alla richiesta di blocco dei play out), perde il diritto a disputare lo spareggio contro la Vis Pesaro (perché la forbice tra le due squadre è ora superiore agli otto punti) e retrocede direttamente in D.