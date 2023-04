Ultima di campionato, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 20 aprile 2023, 12:02

Il dirigente rossonero Bruno Russo è l'ospite della puntata di stasera, giovedì, di Curva Ovest, in onda su Noitv a partire dalle ore 21.15. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

mercoledì, 19 aprile 2023, 17:26

Al termine del Consiglio federale di oggi il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato anche di seconde squadre: "Sull'introduzione delle seconde squadre in Lega Pro dal prossimo anno abbiamo ribadito le considerazioni positive di tutto il sistema calcistico al riguardo.

martedì, 18 aprile 2023, 13:31

Lucchese-Olbia, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gabriele Restaldo della sezione AIA di Ivrea. Restaldo sarà coadiuvato da Gianluca Scardovi di Imola e da Daniele De Chirico di Molfetta. Quarto uomo, Riccardo Ghinelli di Roma2. Restaldo è alla sua prima direzione di gara con i rossoneri.

lunedì, 17 aprile 2023, 18:00

Domenica a due facce per le formazioni giovanili professionistiche rossonere: mentre gli Under 17 Nazionali hanno vinto per 2-1 fuori casa contro il San Donato Tavarnelle, gli Under 15 Nazionali sono stati travolti dai pari età sempre del San Donato Tavarnelle per 5-1 e restano fanalino di coda con due...