Ultima di campionato, tutti i risultati finali

domenica, 23 aprile 2023, 16:40

Sono terminate tutte le gare in programma nell'ultima di campionato che hanno decretato le squadre ammesse ai play off e play out, dopo la promozione della Reggiana e la retrocessione diretta del Montevarchi, definite nel turno precedente. Ecco i risultati finali:

Lucchese-Olbia 2-0

Pontedera-Gubbio 1-1

Reggiana-Imolese 2-2

Siena-Entella 1-2

Alessandria-Cesena 0-1

Recanatese-Ancona 4-0

Rimini-Montevarchi 1-1

San Donato T-Fiorenzuola 1-0

Torres-Fermana 1-1

Vis Pesaro-Carrarese 1-0