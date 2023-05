Allenamento congiunto per 120 ragazzi al Porta Elisa

Altre notizie brevi

martedì, 16 maggio 2023, 12:51

L'amministratore unico della Lucchese Ray Lo Faso sarà l'ospite della puntata di giovedì di Curva Ovest in onda su Noitv alle ore 21,15. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

martedì, 16 maggio 2023, 08:48

Definiti gli accoppiamenti per il primo turno nazionale dei play off che si disputerà con gare di andata e ritorno il 18 e 22 maggio:

domenica, 14 maggio 2023, 21:23

Finisce in parità (1-1) il match tra Gubbio e Pontedera con quest'ultimo costretto a salutare il play off.

venerdì, 12 maggio 2023, 20:32

Il giudice sportivo, in relazione al match del primo turno play off Ancona-Lucchese, ha inflitto tre giornate di squalifica al rossonero Domenico Franco "per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario Paolucci Lorenzo in quanto, si avvicinava allo stesso e gli stringeva con...