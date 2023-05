L'ex diesse rossonero Obbedio chiude con il Renate

sabato, 20 maggio 2023, 14:34

Il Renate ha comunicato che dopo tre stagioni di lavoro Antonio Obbedio, direttore sportivo della formazione lombarda ed ex della Lucchese, lascerà il club nerazzurro. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2023, non sarà rinnovato. Contestualmente, anche mister Andrea Dossena non siederà più sulla panchina delle pantere nel campionato 2023/2024.