Nuova penalizzazione, il Siena annuncia ricorso

lunedì, 8 maggio 2023, 21:55

"Acr Siena 1904 SpA – si legge in una nota del club bianconero nuovamente penalizzato e escluso dai play off – prende atto della decisione odierna del Tribunale Federale Nazionale e come già fatto in passato non rinuncerà a tutelare le proprie ragioni in ogni grado di giudizio. Al tempo stesso rimane l’amaro in bocca per non aver potuto meritatamente giocare i playoff conquistati sul campo. Questo non cancella un campionato ben al di sopra di quelli che erano stati gli obiettivi prefissati e getta una base solida sulla quale è già in lavorazione la nuova stagione sportiva 2023-2024".