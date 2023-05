Play off, ecco chi ha passato il primo turno nazionale

lunedì, 22 maggio 2023, 23:09

Si sono concluse le gare di ritorno valide per il primo turno nazionale dei play off. Ecco i risultati con in maiuscolo le formazioni che hanno passato il turno:

ENTELLA-Gubbio 3-1

FOGGIA-Cerignola 3-0

VICENZA-Pro Sesto 2-0

LECCO-Ancona 1-1

PESCARA-VIrtus Verona 3-1