Play off, ecco le semifinaliste

mercoledì, 31 maggio 2023, 23:13

Definita la griglia play off delle quattro squadre che si contenderanno l'unico posto disponibile per salire in serie B. Ecco i risultati delle gare di ritorno del secondo turno nazionale con in maiuscolo chi accede alle semifinali:

CESENA-Vicenza 0-0

Crotone-FOGGIA 2-2

Entella-PESCARA 2-3

Pordenone-LECCO 1-3