Play off, I risultati di andata del primo turno nazionale

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 maggio 2023, 23:08

Si è svolto al Porta Elisa un allenamento congiunto tra la scuola calcio rossonera Academy Lucchese e la società del San Filippo che la prossima stagione diventerà anch’essa società Academy Lucchese. Oltre 120 bambini dell’età tra i 10 e i 6 anni si sono divertiti a svolgere delle esercitazioni sotto...

martedì, 16 maggio 2023, 12:51

L'amministratore unico della Lucchese Ray Lo Faso sarà l'ospite della puntata di giovedì di Curva Ovest in onda su Noitv alle ore 21,15. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

martedì, 16 maggio 2023, 08:48

Definiti gli accoppiamenti per il primo turno nazionale dei play off che si disputerà con gare di andata e ritorno il 18 e 22 maggio:

domenica, 14 maggio 2023, 21:23

Finisce in parità (1-1) il match tra Gubbio e Pontedera con quest'ultimo costretto a salutare il play off.