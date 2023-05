Qui Ancona, niente amichevoli in vista dei play off

martedì, 2 maggio 2023, 20:15

L'Ancona non disputerà amichevoli prima della gara play off con la Lucchese: la conferma arriva dal professor Alberto Virgili, preparatore atletico biancorosso intervista dal sito ufficiale della società dorica: "Con questa pausa mister Donadel ha avuto la possibilità di conoscere meglio i ragazzi che a loro volta possono assorbire meglio i carichi di lavoro. Ci saranno amichevoli? No, non ci saranno. Il mister preferisce lavorare con il gruppo, in questo momento non sono le amichevoli la priorità.Siamo in un momento della stagione dove l’aspetto mentale è importante. Stiamo mantenendo la condizione attraverso dei lavori con palla e senza palla che ci devono portare alla partita con la Lucchese in un buon stato di forma. L’atteggiamento e la voglia di andare avanti, faranno la differenza. I ragazzi, durante l’anno, si sono allenati con continuità. Gli infortuni quasi sempre sono stati articolari, pochi i problemi muscolari. Questo è stato un vantaggio e una fortuna”.