Serie D: tutte le promosse in C, servirà anche uno spareggio

Altre notizie brevi

sabato, 6 maggio 2023, 19:51

Si è conclusa la seconda gara valida per l'assegnazione della Supercoppa di Serie C: FeralpiSalò-Reggiana è finita 3-1 per i lombardi. A questo punto, al Catanzaro basterà solo un pari per aggiudicarsi il trofeo nella terza partita contro la Reggiana.

sabato, 6 maggio 2023, 19:39

Si sono concluse tutte le gare valide per il turno di andata dei play out. Ecco i risultati:

giovedì, 4 maggio 2023, 20:12

Test in famiglia per l’Ancona che stamattina, allo Stadio Del Conero, come riporta il sito ufficiale della società biancorossa, ha sostenuto una partita di allenamento. Entrambe le squadre avevano a disposizione 12 giocatori con la possibilità, quindi, di effettuare una sostituzione.

giovedì, 4 maggio 2023, 13:10

Fiocco rosa in casa Lucchese: è nata a Milano Ludovica, figlia del dell’attaccante Andrea Bianchimano. Al giocatore rossonero porgono le felicitazioni la società, lo staff tecnico e tutta la squadra a cui si aggiungono quelle della nostra redazione.