Ancona-Lucchese, cinque anni di diffida a un tifoso marchigiano solo per aver acceso un fumogeno

mercoledì, 28 giugno 2023, 06:53

Il mondo del calcio sembra sempre più essere interessato da provvedimenti draconiani da parte di chi gestisce l'ordine pubblico: un tifoso dell'Ancona è stato diffidato per ben cinque anni per aver acceso un fumogeno durante la recente gara play off tra Ancona e Lucchese nel maggio scorso.