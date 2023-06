Figc, priorità alle seconde squadre in caso di posti vacanti in serie C

sabato, 10 giugno 2023, 14:41

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha deliberato che "in caso di vacanza di organico nel Campionato di Serie C 2023/2024, determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o a seguito di provvedimento di revoca o di decadenza dalla affiliazione o di esclusione dal campionato pubblicati dopo il 20 giugno 2023, fermo il disposto ed i limiti applicativi dell’art. 49, comma 4 bis delle NOIF sulla riammissione delle società retrocesse dalla Serie C, nonché fermo quanto previsto dall’art. 49 NOIF lett. c)-Lega Nazionale Dilettanti, sulla sostituzione delle società neopromosse, l’ordine di integrazione sarà il seguente: una Seconda squadra di Serie A, una società che abbia disputato il Campionato Nazionale di Serie D e una società retrocessa dal Campionato di Serie C. Nell’ipotesi in cui le vacanze di organico nel Campionato di Serie C 2023/2024 non consentissero di soddisfare le domande presentate dalle società interessate si formeranno, per ciascuna tipologia di società (Seconde squadre Serie A, società provenienti dal Campionato Nazionale di Serie D, società retrocesse dal Campionato di Serie C) distinte graduatorie sulla base dei criteri emanati dal Consiglio Federale. I principi fondamentali che regolano la partecipazione delle Seconde squadre delle società di Serie A al Campionato di Serie C 2023/2024 verranno emanati con successivo Comunicato Ufficiale".