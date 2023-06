Finale play off, il Lecco espugna Foggia

martedì, 13 giugno 2023, 23:33

Il Lecco si aggiudica fuori casa la prima gara della finale play off vincendo per 2-1 a Foggia. Padroni di casa in vantaggio con Leo, raggiunti prima da Pinzauti e poi superati a una manciata di minuti dalla fine da una punizione magistrale di Lepore. Gara di ritorno a Lecco, domenica prossima ore 17,30.