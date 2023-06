Il neo diesse rossonero Frara saluta il Frosinone

giovedì, 29 giugno 2023, 16:58

Il neo direttore sportivo Alessandro Frara, che sarà presentato sabato prossimo a Lucca ha salutato il Frosinone calcio dove è rimasto per ben 12 anni prima come giocatore e poi come dirigente, con un messaggio sui propri social: "Salutare il Frosinone Calcio, dopo 12 anni di straordinaria intensità emotiva, legata a un percorso di crescita sempre stimolante, non è facile.Salutare Frosinone città, i suoi abitanti, i suoi tifosi, che mi hanno accolto come un figlio, come un fratello, come un idolo, è ancora più difficile.È stato per me un onore aver indossato la maglia prima e la fascia di capitano poi, di una squadra meravigliosa, che ha scritto le più belle pagine di storia calcistica di questo territorio. È stato altrettanto gratificante aver diretto, in questi ultimi due anni, il Settore Giovanile. Il mio primo ringraziamento va a chi me ne ha dato la possibilità: al Presidente Maurizio Stirpe, che è stato per me un costante riferimento. Ringrazio poi tutti i dirigenti con i quali ho avuto il privilegio di lavorare, gli allenatori e i loro staff, i miei ex compagni di squadra, tutti i componenti della Società, tutti coloro che lavorano con passione dietro le quinte e che rappresentano il vero motore del Club. Infine, grazie soprattutto alla Curva e ai tifosi, con i quali abbiamo condiviso giornate memorabili. La loro passione mi ha fatto sentire un giocatore speciale. Forza Frosinone! Sarete sempre nel mio cuore".