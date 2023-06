L'ex diesse rossonero Obbedio vicino al Livorno

Altre notizie brevi

venerdì, 9 giugno 2023, 20:33

Leandro Greco è il nuovo allenatore dell'Olbia: nell'ultimo biennio allenatore in seconda del Südtirol, ha firmato con il club un accordo valido fino al 30 giugno 2024.

giovedì, 8 giugno 2023, 23:24

Si sono concluse le gare di ritorno delle semifinali play off valide per disputarsi l'ultimo posto utile per la promozione. Ecco i risultati che hanno visto raggiungere la finale il Lecco e il Foggia, entrambi ai calci di rigore.

giovedì, 8 giugno 2023, 16:38

Una condanna a due anni in abbreviato e cinque rinvii a giudizio per concorso in falso in atto pubblico: ecco l'esito dell’udienza preliminare tenutasi ieri davanti al Tribunale di Roma nei confronti di sei persone che avrebbero tentato di truffare il Consiglio di Stato presentando con una fideiussione bancaria di...

domenica, 4 giugno 2023, 22:31

Si sono concluse entrambe le gare di semifinale play off (le partite di ritorno sono previste per giovedì 8 giugno). Ecco i risultati: