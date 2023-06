Play off, le date della finalissima Foggia-Lecco

Altre notizie brevi

sabato, 10 giugno 2023, 14:41

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha deliberato che "in caso di vacanza di organico nel Campionato di Serie C 2023/2024, determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o a seguito di provvedimento di revoca o di decadenza dalla affiliazione o di esclusione dal campionato pubblicati dopo il...

venerdì, 9 giugno 2023, 20:33

Leandro Greco è il nuovo allenatore dell'Olbia: nell'ultimo biennio allenatore in seconda del Südtirol, ha firmato con il club un accordo valido fino al 30 giugno 2024.

venerdì, 9 giugno 2023, 15:31

L'ex direttore sportivo rossonero Antonio Obbedio è ad un passo dal Livorno dopo l'esperienza pluriennale al Renate. Il dirigente pugliese ripartirà dalla serie D e proverà a vincere subito il Campionato.

giovedì, 8 giugno 2023, 23:24

Si sono concluse le gare di ritorno delle semifinali play off valide per disputarsi l'ultimo posto utile per la promozione. Ecco i risultati che hanno visto raggiungere la finale il Lecco e il Foggia, entrambi ai calci di rigore.