Qui Rimini. mister Gaburro non è più il tecnico dei biancorossi

Altre notizie brevi

lunedì, 26 giugno 2023, 16:41

L'ex allenatore rossonero Guido Pagliuca ha firmato un contratto che lo lega per la prossima stagione alla Juve Stabia che milita in Serie C.

giovedì, 22 giugno 2023, 07:36

Nuova esperienza per l'ex centrocampista rossonero Nicholas Bensaja cge ha deciso di ripartire dalla Serie D con il Grosseto, intenzionato a allestire una squadra di vertice.

mercoledì, 21 giugno 2023, 17:49

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, il Consiglio Direttivo della Lega Pro, sul tema specifico delle iscrizioni al campionato di Serie C 2023/24. Il Consiglio ha constatato che la domanda di ammissione alla Lega Pro per la stagione 2023/24 è stata presentata da 59 club.

mercoledì, 21 giugno 2023, 08:39

Il Siena si avvia a essere escluso dal prossimo campionato di Serie C: secondo quanto riportano numerosi quotidiani nazionali, il club non avrebbe presentato tutta la documentazione necessaria entro il termine perentorio.