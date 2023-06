Semifinali play, ecco i risultati delle gare di andata

Altre notizie brevi

venerdì, 2 giugno 2023, 14:49

Si dividono le strade dell’Alessandria e del tecnico Maurizio Lauro che ha garantito la salvezza ai play out. La conferma arriva direttamente da una nota del club piemontese.

giovedì, 1 giugno 2023, 08:40

Con il passaggio del turno di Cesena, Lecco, Foggia a Pescara si sono definite le quattro semifinaliste che si contenderanno il posto per la serie B. Ecco gli accoppiamenti delle semifinali playoff:

giovedì, 1 giugno 2023, 08:39

Il Fiorenzuola ha comunica ufficialmente di aver trovato un accordo in data odierna per la conclusione consensuale del rapporto di collaborazione che la legava al proprio allenatore Luca Tabbiani.

mercoledì, 31 maggio 2023, 23:13

Definita la griglia play off delle quattro squadre che si contenderanno l'unico posto disponibile per salire in serie B. Ecco i risultati delle gare di ritorno del secondo turno nazionale con in maiuscolo chi accede alle semifinali: