Bulgarella sale al Ciocco

Altre notizie brevi

martedì, 18 luglio 2023, 08:37

Il Collegio di Garanzia del Coni ha bocciato il ricorso del Siena sull’esclusione dal campionato di Serie C. Esaurito il percorso della giustizia sportiva, la società bianconera non è escluso faccia ricorso alla giustizia ordinaria, prima al Tar (udienza il 2 agosto) e poi il Consiglio di Stato (29 agosto).

venerdì, 14 luglio 2023, 20:14

L'Atalanta comunica di aver depositato la domanda di ammissione al campionato di Lega Pro per la Seconda Squadra. L’impianto di gioco sarà lo Stadio di Caravaggio e in attesa del completamento di questi lavori, è stata indicato, come sede provvisoria per le prime partite, lo Stadio di Gorgonzola.

giovedì, 13 luglio 2023, 15:13

Gabriele Bracaglia è un nuovo giocatore del Renate.: niente da fare per uno dei possibili obiettivi rossoneri di scuola Frosinone. Il difensore centrale classe 2003, arriva con la formula del prestito.

mercoledì, 12 luglio 2023, 19:50

La sessione di udienze della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, tra cui quella del Siena, è stata fissata lunedì 17 luglio a partire dalle ore 16.