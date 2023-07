Fabrizia Gigli nuova responsabile amministrativa della società rossonera

Altre notizie brevi

venerdì, 7 luglio 2023, 17:33

L'Arezzo si. è assicurato le prestazioni sportive di Shaka Eklu Mawuli che arriva a titolo temporaneo dall'Alto Adige. Il centrocampista aveva vestito il rossonero nella prima parte della stagione 2021-2022 prima di essere ceduto nel mercato di gennaio proprio alla società altoatesina.

mercoledì, 5 luglio 2023, 20:15

Sono aperte le iscrizioni agli Open Day dell’Academy Lucchese per i nati dal 2012 e il 2018 presso il rinnovato impianto sportivo delle Madonne Bianche (via di Sant’Alessio, 616). Gli Open Day si terranno il 18-20-21 luglio dalle 17 alle 19. Per prenotazioni: 392 015502.

martedì, 4 luglio 2023, 16:54

Questa mattina, presso il Centro Medico Martini, sono iniziate le visite mediche in vista dell'imminente nuova stagione. Un nutrito gruppo di giocatori che comprende Cucchietti, Ravasio, Romero, Merletti, Rizzo Pinna, Tiritiello, Alagna, Quirini, Coletta, Benassai e Tumbarello si sono sottoposti alle analisi di rito in vista del via libera per...

lunedì, 3 luglio 2023, 16:20

Sono cinque gli arbitri di Serie C promossi alla CAN per dirigere gare di Serie A e Serie B a partire dalla prossima stagione. L'AIA ha ufficializzato i nominativi dei fischietti in questione nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella giornata odierna.