L'ex Lopez è il nuovo allenatore dell'Albinoleffe, Obbedio il diesse

Altre notizie brevi

giovedì, 29 giugno 2023, 16:58

Il neo direttore sportivo Alessandro Frara, che sarà presentato sabato prossimo a Lucca ha salutato il Frosinone calcio dove è rimasto per ben 12 anni prima come giocatore e poi come dirigente, con un messaggio sui propri social: "Salutare il Frosinone Calcio, dopo 12 anni di straordinaria intensità emotiva, legata...

mercoledì, 28 giugno 2023, 06:53

Il mondo del calcio sembra sempre più essere interessato da provvedimenti draconiani da parte di chi gestisce l'ordine pubblico: un tifoso dell'Ancona è stato diffidato per ben cinque anni per aver acceso un fumogeno durante la recente gara play off tra Ancona e Lucchese nel maggio scorso.

martedì, 27 giugno 2023, 08:43

Si dividono le strade tra il Rimini e mister Gaburro che aveva diretto i biancorossi per due stagioni: è la stessa società romagnola a annunciarlo attraverso i suoi canali ufficiali.

lunedì, 26 giugno 2023, 16:41

L'ex allenatore rossonero Guido Pagliuca ha firmato un contratto che lo lega per la prossima stagione alla Juve Stabia che milita in Serie C.