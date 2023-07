Lo Faso ringrazia l'amministrazione comunale: "Un modo per rafforzare il legame"

sabato, 22 luglio 2023, 14:37

Dopo la visita al ritiro del Ciocco di alcuni amministratori comunali, arrivano i ringraziamenti dell'amministratore delegato rossonero Roy Lo Faso: “Vogliamo ringraziare l’amministratore comunale che è salita nel nostro ritiro del Ciocco per fare visita allo staff tecnico e alla squadra, che si sta preparando in vista dell’inizio del campionato. L’assessore allo sport Fabio Barsanti, l’assessore all’urbanistica Nicola Buchignani e il capo di gabinetto Beniamino Placido hanno portato i saluti del Sindaco e di tutta la Giunta ed ancora una volta ci hanno espresso la loro vicinanza e quella di tutta la Città. Questa visita rafforza ancora una volta il forte legame che si è creato tra il Club e tutta l’amministrazione comunale e per noi questa è un’ulteriore spinta per andare avanti e dare il massimo per questi colori e questa Città".