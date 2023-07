Lucchese, via alle prime visite mediche

Altre notizie brevi

lunedì, 3 luglio 2023, 16:20

Sono cinque gli arbitri di Serie C promossi alla CAN per dirigere gare di Serie A e Serie B a partire dalla prossima stagione. L'AIA ha ufficializzato i nominativi dei fischietti in questione nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella giornata odierna.

sabato, 1 luglio 2023, 14:43

L'ex tecnico rossonero Giovanni Lopez è il nuovo allenatore dell'Albinoleffe, Lopez nell'ultima stagione aveva allenato la Viterbese. Ritroverà nella società lombarda un altro ex rossonero: il direttore sportivo Antonio Obbedio.

giovedì, 29 giugno 2023, 16:58

Il neo direttore sportivo Alessandro Frara, che sarà presentato sabato prossimo a Lucca ha salutato il Frosinone calcio dove è rimasto per ben 12 anni prima come giocatore e poi come dirigente, con un messaggio sui propri social: "Salutare il Frosinone Calcio, dopo 12 anni di straordinaria intensità emotiva, legata...

mercoledì, 28 giugno 2023, 06:53

Il mondo del calcio sembra sempre più essere interessato da provvedimenti draconiani da parte di chi gestisce l'ordine pubblico: un tifoso dell'Ancona è stato diffidato per ben cinque anni per aver acceso un fumogeno durante la recente gara play off tra Ancona e Lucchese nel maggio scorso.