Mercato, ufficializzato l'arrivo di D'Alessandro

mercoledì, 26 luglio 2023, 12:28

L’attaccante Mattya D’Alessandro, classe 2004 passa definitivamente alla Lucchese. La società rossonera ha ingaggiato dalla Turris, la giovane punta che rimarrà in rossonero per un anno con opzione per il secondo.