Siena, ecco il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

Altre notizie brevi

domenica, 9 luglio 2023, 18:28

E' morto all’ospedale di Barga, dove si trovava ricoverato, all’età di 89 anni, Alfredo Nieri che da consigliere comunale si era battuto per la realizzazione della Curva Ovest del Porta Elisa alla fine degli anni '70.

venerdì, 7 luglio 2023, 20:28

È entrata a far parte della società rossonera Fabrizia Gigli, che sarà la nuova responsabile dell’amministrazione e della contabilità: lo annuncia in una nota la Lucchese 1905. Gigli proviene da una esperienza nella Viterbese Calcio.

venerdì, 7 luglio 2023, 17:33

L'Arezzo si. è assicurato le prestazioni sportive di Shaka Eklu Mawuli che arriva a titolo temporaneo dall'Alto Adige. Il centrocampista aveva vestito il rossonero nella prima parte della stagione 2021-2022 prima di essere ceduto nel mercato di gennaio proprio alla società altoatesina.

mercoledì, 5 luglio 2023, 20:15

Sono aperte le iscrizioni agli Open Day dell’Academy Lucchese per i nati dal 2012 e il 2018 presso il rinnovato impianto sportivo delle Madonne Bianche (via di Sant’Alessio, 616). Gli Open Day si terranno il 18-20-21 luglio dalle 17 alle 19. Per prenotazioni: 392 015502.