Amichevole con il Tau: ecco dove parcheggiare

Altre notizie brevi

mercoledì, 9 agosto 2023, 23:05

L'amministratore delegato della Lucchese è intervenuto oggi nel corso della trasmissione A tutto mercato minuto per minuto, in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Radio Sportiva. Dopo aver ricordato le operazioni messe in piedi per risollevare il club, Lo Faso ha fatto un accenno anche alla scelta di Gorgone come tecnico, paragonato...

mercoledì, 9 agosto 2023, 20:15

La Lega Pro annuncia che tutte le gare del campionato di Serie C per il biennio 2023-2025 saranno visibili sui canali Sky e in streaming su NOW. Dieci mesi live e oltre 1200 partite tra regular season, playoff, Supercoppa e Coppa Italia che saranno trasmesse sulla nota emittente televisiva.

mercoledì, 9 agosto 2023, 14:05

L'ex rossonero di due stagioni fa Joseph Minala riparte da Malta: il centrocampista, lo scorso anno a Olbia per un'esperienza rivelatasi non certo brillante, ha firmato per lo Sliema Wanderers FC.

lunedì, 7 agosto 2023, 14:49

La Lega Pro ha comunicato il nuovo calendario della Coppa Italia di Serie C: il primo turno eliminatorio si giocherà mercoledì 4 ottobre, il secondo mercoledì 8 novembre, mentre gli ottavi di finale e i quarti di finale si disputeranno sempre di mercoledì, rispettivamente 29 novembre e 13 dicembre.