Coppa Italia, il primo turno sarà il 4 ottobre

Altre notizie brevi

venerdì, 4 agosto 2023, 19:47

L'amichevole contro il Poggibonsi, in programma domani, sabato 5 agosto, allo stadio Stefano Lotti, è stata anticipata alle ore 17: lo annuncia la stessa società rossonera.

venerdì, 4 agosto 2023, 17:09

Il consiglio federale della Figc ha deciso, per quanto riguarda il campionato di Serie C, di provvedere all’integrazione attraverso il ripescaggio dell’Atalanta Under 23, alla luce dell’esclusione del Siena.

lunedì, 31 luglio 2023, 20:59

Sono 265 gli abbonamenti di curva e gradinata staccati solo nel primo giorno dell’apertura di “Tra le mura amiche”, la campagna per la stagione 2023-2024. Numeri importanti che confermano il desiderio della tifoseria di tornare a sognare allo Stadio.

lunedì, 31 luglio 2023, 16:40

La Lucchese 1905 comunica che in occasione del primo test ufficiale dei rossoneri contro il Real Forte Querceta di mercoledì 2 agosto alle ore 20.30 allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi, sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso al costo di euro 10,00 (omaggio Under 14) dalle 19.30 di...