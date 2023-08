Lucchese, domenica allenamento congiunto con il Prato ma a porte chiuse

venerdì, 18 agosto 2023, 19:51

Nuovo test (stavolta a porte chiuse) per la Lucchese che affronterà in un allenamento congiunto il Prato ospite della città laniera domenica prossima alle ore 16,30. E' il quarto test per la squadra di mister Gorgone che ha sinora sempre vinto contro gli avversari incontrati.