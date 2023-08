Mercato, tesserato il giovane attaccante Leone

Altre notizie brevi

venerdì, 18 agosto 2023, 19:51

Nuovo test (stavolta a porte chiuse) per la Lucchese che affronterà in un allenamento congiunto il Prato ospite della città laniera domenica prossima alle ore 16,30. E' il quarto test per la squadra di mister Gorgone che ha sinora sempre vinto contro gli avversari incontrati.

giovedì, 17 agosto 2023, 17:31

Claudio Ferrarese è il capo scout della Lucchese. Centrocampista d’esperienza, nato a Verona nel 1978, ha iniziato a giocare proprio nel Verona, dove, il 16 marzo 1997, debutta in Serie A. Ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Pistoiese, Cittadella, Piacenza, Ternana, Salernitana, Cagliari, Torino e Cremonese, ma...

giovedì, 17 agosto 2023, 15:11

La Lucchese comunica che gli allenamenti della prima squadra, che si svolgeranno a Saltocchio, saranno a porte chiuse a causa dell’inagibilità temporanea della tribuna coperta e di altri lavori che sono in fase di realizzazione. "Ci scusiamo con tutti i tifosi – si legge sui social della Lucchese – che,...

mercoledì, 16 agosto 2023, 15:31

L'ex centrocampista rossonero Riccardo Collodel ha firmato un contratto annuale con opzione per il rinnovo con la Spal: sarà dunque, dopo aver vestito la casacca del Siena, ancora una volta avversario della Lucchese anche nel prossimo campionato.