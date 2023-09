Braglia: "Dovevamo essere più bravi nei 30 metri finali"

Altre notizie brevi

martedì, 19 settembre 2023, 20:53

In sala stampa anche l'attaccante rossonero Magnaghi, alla prima da titolare: "A livello generale una buonissima partita, per la mole di gioco creata meritavamo i tre punti. La mia gara? Non giocavo una partita da titolare da oltre un anno, c'era emozione, e c'è voglia di trovare l'intesa con i...

lunedì, 18 settembre 2023, 18:40

La gara di Coppa Italia valida per il primo turno tra Arezzo e Lucchese sarà disputata martedì 3 ottobre con il calcio di inizio fissato alle ore 14.

lunedì, 18 settembre 2023, 14:08

Lucchese-Gubbio, in programma domani al Porta Elisa, sarà diretta da Giorgio Vergaro della sezione AIA di Bari. Vergaro sarà coadiuvato da Luca Chiavaroli di Pescara e da Davide Merciari di Rimini. Vergaro ha un solo precedente con i rossoneri, si tratta di Rimini-Lucchese dello scorso torneo finita 1-1.

lunedì, 18 settembre 2023, 08:08

Turno infrasettimanale, il quarto di campionato, per la Lucchese e per il girone B che andrà in scena tra martedì e mercoledì prossimi. Ecco il quadro delle gare in programma: