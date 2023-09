Coppa Italia, ecco l'orario di Arezzo-Lucchese

Altre notizie brevi

lunedì, 18 settembre 2023, 14:08

Lucchese-Gubbio, in programma domani al Porta Elisa, sarà diretta da Giorgio Vergaro della sezione AIA di Bari. Vergaro sarà coadiuvato da Luca Chiavaroli di Pescara e da Davide Merciari di Rimini. Vergaro ha un solo precedente con i rossoneri, si tratta di Rimini-Lucchese dello scorso torneo finita 1-1.

lunedì, 18 settembre 2023, 08:08

Turno infrasettimanale, il quarto di campionato, per la Lucchese e per il girone B che andrà in scena tra martedì e mercoledì prossimi. Ecco il quadro delle gare in programma:

domenica, 17 settembre 2023, 16:19

La sconfitta nel derby con il Sestri Levante è stata fatale per il tecnico dell'Entella Gennaro Volpe che è stato sollevato dall'incarico.

domenica, 17 settembre 2023, 09:03

La Lucchese femminile ha rinunciato, dopo la retrocessione dalla Serie C, anche a disputare il campionato di Eccellenza. La società ha deciso, sorprendentemente, di investire solo sul settore giovanile femminile e abbandonare la maggiore competizione.