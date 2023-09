Lucchese-Gubbio, arbitra Vergaro di Bari

Altre notizie brevi

lunedì, 18 settembre 2023, 08:08

Turno infrasettimanale, il quarto di campionato, per la Lucchese e per il girone B che andrà in scena tra martedì e mercoledì prossimi. Ecco il quadro delle gare in programma:

domenica, 17 settembre 2023, 16:19

La sconfitta nel derby con il Sestri Levante è stata fatale per il tecnico dell'Entella Gennaro Volpe che è stato sollevato dall'incarico.

domenica, 17 settembre 2023, 09:03

La Lucchese femminile ha rinunciato, dopo la retrocessione dalla Serie C, anche a disputare il campionato di Eccellenza. La società ha deciso, sorprendentemente, di investire solo sul settore giovanile femminile e abbandonare la maggiore competizione.

sabato, 16 settembre 2023, 22:41

Si sono concluse tutte le gare in programma per la terza di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati di giornata: