Lucchese, il programma degli allenamenti della settimana: tutti i rossoneri sono disponibili

mercoledì, 6 settembre 2023, 07:39

Sestri Levante-Lucchese, in programma sabato prossimo a Carrara, sarò diretta da Enrico Cappai della sezione AIA di Cagliari. Cappai sarà coadiuvato da Luca Bernasso di Milano e da Stefano Peletti di Crema. Quarto uomo, Eugenio Scarpa di Collegno. Scarpa ha diretto due volte la Lucchese, la prima nel campionato 2021-22...

domenica, 3 settembre 2023, 23:37

Nell'ultima gara in programma valida per la prima di andata del girone, l'Olbia ha superato sul proprio terreno il Cesena con il risultato di 2-1. Per i sardi in gol anche l'ex rossonero Nanni.

sabato, 2 settembre 2023, 23:46

Si sono concluse le gare valide per la prima di campionato in programma in questo sabato. Ecco i risultati:

sabato, 2 settembre 2023, 15:30

La Lega Pro ha ufficialmente posticipato due gare valide per la seconda di andata del girone dei rossoneri. Si tratta di Cesena-Spal e di Juventus B-Recanatese che verranno disputate mercoledì 27 settembre.