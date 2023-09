Lucchese, niente prima squadra femminile

Altre notizie brevi

sabato, 16 settembre 2023, 22:41

Si sono concluse tutte le gare in programma per la terza di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati di giornata:

venerdì, 15 settembre 2023, 23:29

Si sono concluse le gare valide per la terza di andata disputate oggi. Ecco i risultati:

giovedì, 14 settembre 2023, 19:40

Nel primo turno di Coppa Italia di Serie C, in programma tra il 3 e il 5 ottobre prossimo, la Lucchese se la dovrà vedere in trasferta con l'Arezzo in gara unica. Nel caso di passaggio del turno, i rossoneri troverebbero la vincente di Spal-Sestri Levante.

giovedì, 14 settembre 2023, 12:34

Nel giorno della Santa Croce, la Lucchese ha realizzato la foto ufficiale di tutta la rosa. Tutti i rossoneri si sono ritrovati davanti al Caffè delle Mura per farsi immortalare dal fotografo in uno scenario, quello delle Mura urbane, di grandissimo impatto e significato.