Magnaghi: "Per la mole di gioco creata, meritavamo di vincere"

martedì, 19 settembre 2023, 20:53

In sala stampa anche l'attaccante rossonero Magnaghi, alla prima da titolare: "A livello generale una buonissima partita, per la mole di gioco creata meritavamo i tre punti. La mia gara? Non giocavo una partita da titolare da oltre un anno, c'era emozione, e c'è voglia di trovare l'intesa con i compagni che si trova solo con il lavoro quotidiano, sono qui da due settimane e l'impatto è stato positivo. Il nostro girone il più difficile? Per me non ci sono partite facili in nessun campo, sono tutte piazze importanti che hanno visto grande calcio, la differenza alla lunga la differenza la fa l'atteggiamento e la voglia di migliorarsi. Era rigore sul colpo di testa di Guadagni? Non mi interessa parlare di arbitril, speravo facesse gol e avremmo risolto. Fisicamente devo migliorare molto, dovrò sfruttare le occasioni che mi daranno, attualmente il minutaggio mio è questo".