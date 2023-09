Morte di Diego Checchi, il cordoglio dei giornalisti lucchesi

mercoledì, 6 settembre 2023, 21:01

Le colleghe e i colleghi della sua città, ricordano Diego Checchi ed esprimono un grande cordoglio e vicinanza alla famiglia e agli amici. "Conosciamo tutti la passione e la perseveranza con le quali Diego faceva il giornalista sportivo. Abbiamo fatto il tifo per lui in tutti questi anni e lo abbiamo visto crescere professionalmente prima su A Tutto Campo Junior, poi sulle pagine de Il Nuovo Corriere di Lucca e poi su quelle di GazzettaLucchese.it, della quale era colonna portante. Giornalista da sempre, per passione e vocazione, era amante dello sport in generale. Sorridente e disponibile ma anche deciso e intransigente quando qualcosa ‘non gli tornava’. La Lucchese, una fede: in qualunque categoria giocasse, in qualunque campo e in ogni condizione atmosferica. Dalla finale playoff con la Triestina, alla promozione in extremis sul campo della Correggese, alla salvezza con il Bisceglie fino alle recenti sfide playoff non c’era domenica (o sabato, o mercoledì) senza Diego a bordo campo o in sala stampa". Buon viaggio, Diego.