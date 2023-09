Prima di campionato, i risultati del sabato: partono bene Spal e Pescara

sabato, 2 settembre 2023, 23:46

Si sono concluse le gare valide per la prima di campionato in programma in questo sabato. Ecco i risultati:

Spal-Vis Pesaro 1-0

Pescara-Juventus B 3-1

Entella-Ancona 1-1

Recanatese-Torres 1-2