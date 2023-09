Quarta di andata, il programma degli incontri

lunedì, 18 settembre 2023, 08:08

Turno infrasettimanale, il quarto di campionato, per la Lucchese e per il girone B che andrà in scena tra martedì e mercoledì prossimi. Ecco il quadro delle gare in programma:

Lucchese-Gubbio (martedì)

Arezzo-Olbia

Fermana-Recanatese

Pineto-Rimini

Vis Pesaro-Entella

Cesena-Ancona

Juventus B-Spal

Perugia-Pontedera

Sestri Levante-Pescara

Torres-Carrarese (mercoledì)