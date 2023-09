Quarta di andata, posticipo: la Torres stende la Carrarese

Altre notizie brevi

mercoledì, 20 settembre 2023, 18:36

L'Entella ha scelto il suo nuovo allenatore dopo l'esonero di mister Volpe: sarà Fabio Gallo che ha firmato oggi il contratto che lo lega ai liguri.

martedì, 19 settembre 2023, 22:35

In attesa del posticipo di domani tra Torres e Carrarese, ecco i risultati del turno infrasettimanale, il quarto di campionato, del girone B che si è disputato oggi:

martedì, 19 settembre 2023, 20:53

In sala stampa anche l'attaccante rossonero Magnaghi, alla prima da titolare: "A livello generale una buonissima partita, per la mole di gioco creata meritavamo i tre punti. La mia gara? Non giocavo una partita da titolare da oltre un anno, c'era emozione, e c'è voglia di trovare l'intesa con i...

martedì, 19 settembre 2023, 20:50

Mister Braglia è soddisfatto della prestazione dei suoi: "Quando si fa risultato è sempre importante, a me il Gubbio è piaciuto anche se dovevamo essere più bravi nei 30 metri finali dove abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Spina? Per me tutti hanno fatto una buona gara, sono contento, l'atteggiamento era quello giusto.