Qui Chiavari, salta la panchina di mister Volpe

Altre notizie brevi

domenica, 17 settembre 2023, 09:03

La Lucchese femminile ha rinunciato, dopo la retrocessione dalla Serie C, anche a disputare il campionato di Eccellenza. La società ha deciso, sorprendentemente, di investire solo sul settore giovanile femminile e abbandonare la maggiore competizione.

sabato, 16 settembre 2023, 22:41

Si sono concluse tutte le gare in programma per la terza di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati di giornata:

venerdì, 15 settembre 2023, 23:29

Si sono concluse le gare valide per la terza di andata disputate oggi. Ecco i risultati:

giovedì, 14 settembre 2023, 19:40

Nel primo turno di Coppa Italia di Serie C, in programma tra il 3 e il 5 ottobre prossimo, la Lucchese se la dovrà vedere in trasferta con l'Arezzo in gara unica. Nel caso di passaggio del turno, i rossoneri troverebbero la vincente di Spal-Sestri Levante.